شرطة نيوزيلندا تكشف معلومات جديدة عن المشتبه بهم في مذبحة المسجدين

تعتقد سلطات إنفاذ القانون في نيوزيلندا أن ثلاثة أشخاص من بين الأربعة الذين تم احتجازهم في وقت سابق على خلفية الهجوم الإرهابي في البلاد ليسوا متورطين في الاعتداء الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

© REUTERS / STRINGER بيان جديد من الشرطة النيوزيلندية حول مذبحة المسجدين

موسكو — سبوتنيك . وقال قائد شرطة البلاد مايك بوش في مؤتمر صحفي: "حاليا نحن لا نعتقد أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بالهجمات".

وأضاف أنه تم إطلاق سراح أحدهم وتوجيه تهم إلى الاثنين الآخرين في قضايا أخرى.

وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مُصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أرديرن إن من بين الضحايا مواطنون من باكستان وتركيا والسعودية وإندونيسيا وماليزيا.