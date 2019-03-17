سلوفاكيا... تشابوتوفا تواجه شيفتشوفيتش في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تتنافس المحامية السلوفاكية والناشطة الاجتماعية زوزانا تشابوتوفا ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا بعد حصول المحامية على 40.3 بالمئة من الأصوات وشيفتشوفيتش على 18.7 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

براتيسلافا — سبوتنيك. وجاء ذلك حسبما أعلن المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفاكيا اليوم الأحد بعد فرز 99 في المئة من بيانات صناديق الاقتراع.

وبحسب المكتب الإحصائي يحتل قاضي المحكمة العليا السابق ستيفان هارابين المركز الثالث بحصوله على 14.4 بالمائة من الأصوات، بينما حصل الباقون على نسب تتراوح ما بين 0.07 و10.6 في المائة من الأصوات.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات في الساعة 12.00 (14.00 بتوقيت موسكو) اليوم الأحد، بعد أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الدولة للانتخابات ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية.

وهنأت تشابوتوفا نائب رئيس المفوضية الأوروبية بحلوله بالمركز الثاني والذهاب إلى الجولة الثانية.

وقالت المحامية في معرض تعليقها على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات "ننتظر فترة متوترة بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات. آمل أن تعقد في معركة عادلة دون تهجمات متبادلة".

ونظرا لعدم فوز أي من المرشحين بأكثر من 50 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين، ستجري في 30 مارس/آذار الجولة الثانية من الانتخابات.