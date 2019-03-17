الرئاسة التركية: "الإرهاب المسيحي" مصطلح خاطئ مثل "الإرهاب الإسلامي"

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها قالن حول كتابه "وحشي.. عصري.. حضاري" على هامش فعالية شبابية بولاية بورصة شمال غربي البلاد، متطرقا إلى مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها 50 قتيلا أثناء صلاة الجمعة، كما نقلت وكالة "الأناضول".

© REUTERS / STRINGER شرطة نيوزيلندا تكشف معلومات جديدة عن المشتبه بهم في مذبحة المسجدين

وأشار قالن إلى أنّه من الخطأ التلفظ بعبارة "الإرهاب الإسلامي"، مبينا أن أصل الخطأ هو تعميم الجرم على اتباع دين مرتكب الجريمة قائلا "من الخطأ وصم الإسلام بالإرهاب إذا ارتكب شخص يدعي أنه مسلم فعلا إرهابيا، وكذلك من الخطأ وصف المسيحية أو اليهودية بالإرهاب إذا ارتكب شخص مسيحي أو يهودي عملا إرهابيا".

وسلط قالن الضوء على الرؤية التي يؤكد عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاباته بالمنابر الدولية حول عدم قدرة النظام الدولي الحالي على تطبيق العدل.

وأعلن مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة، إلى 50 قتيلا.

يذكر أن حادثة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية وقعت يوم الجمعة.