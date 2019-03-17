الناتو يخشى "هواوي"

شارك الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في خلاف مع شركة الاتصالات الصينية هواوي، ويخشى التحالف من أن هذه الشركة قد تتجسس على عملائها، وفقا لتقارير Defense News.

وقال ستولتنبرغ، وفقا للموقع: ""لقد عبر بعض أعضاء الناتو عن مخاوفهم بشأن هواوي ودورها في توفير 5G. وبالطبع ، يأخذ الناتو هذه المخاوف على محمل الجد".

© REUTERS / Chris Wattie الخارجية الصينية: الإجراءات التي تستهدف شركة هواوي ليست مجرد قضية قضائية

وأضاف الموقع أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاولوا إقناعه بتوقيع مرسوم يحظر على الشركات الأمريكية شراء أجهزة هواوي.

كتبت صحيفة Defence News أن رئيس قيادة الحلف الناتو في أوروبا كيرتيس سكاباروتي هدد بالتوقف عن الاتصال بالزملاء الألمان إذا استخدمت برلين خدمات الشركة الصينية لإنشاء شبكة 5G.

وتتنافس هواوي مع آبل وسامسونغ في سوق الأجهزة المحمولة وفي مجال أولوية تقنية 5G، لكن عددا من الحكومات حظرت بالفعل على الشركة الصينية إرسال المعدات بسبب المخاوف من وضع الأمان. وتنفي هواوي اتهامات التجسس.

وأعلن ستولتنبرغ أن الناتو يجري مشاورات بشأن فرض حظر محتمل على شركة هواوي.

وقال ستولتنبرغ: "هذه قضية تجارية واقتصادية جزئيا، لكن قد يكون لها أيضا آثار أمنية. لذلك، سوف نتعامل مع هذه المسألة ونكتشف كيف يمكن لحلف الناتو أن يحل المشاكل على نحو أفضل فيما يتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية 5G".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "فتحت جبهة جديدة للنضال من أجل السيطرة على الشبكات العالمية التي توفر الإنترنت".