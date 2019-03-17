مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار شمال الضفة الغربية

قتل إسرائيلي، اليوم الأحد، وأصيب آخر بجراح خطيرة في إطلاق نار على مفرق مستوطنة "آريئيل" قرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

ونقل موقع "0404" العبري إن "شخص واحد قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق النار قرب مستوطنة آريئيل".

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خدمات الطوارئ أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا في هجومين منفصلين اليوم الأحد.

وذكر مسؤولي "نجمة داوود الحمراء" أن رجلا أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار على مفترق آرييل في الضفة الغربية. وبحسب ما ورد فر المهاجم من مكان الحادث.

وفي هجوم آخر، غرب مفترق أرييل، أصيب رجل بالرصاص. ويعتبر في حالة معتدلة ويتلقى رعاية طبية.

وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن حاليا تطارد المهاجم الذي ما زال حرا.

يتبع…