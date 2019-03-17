الشرطة النيوزيلندية: إغلاق مطار دانيدن بعد بلاغ عن عبوة مريبة

قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، إن مطار مدينة دانيدن أغلق بعد بلاغ عن عبوة مريبة.

وذكرت الشرطة في بيان أنها موجودة في المطار، وتم نشر فرق متخصصة لتحديد طبيعة العبوة، وفقا لرويترز.

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ويأتي إعلان الشرطة النيوزيلندية، بعد أن شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية أول أمس الجمعة، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود".

وقام منفذ هجوم إطلاق نار داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، الجمعة الماضية، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين، وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن، الهجوم على المسجدين "بالإرهابي"، معتبرة أنه واحد من أسوأ أيام نيوزيلندا، قائلة "من الواضح أن ما حدث هنا عمل غير عادي من أعمال العنف ولم يسبق له مثيل"، كما رفعت درجة التهديد الأمني في البلاد.