ترامب يتهم "غوغل" بمساعدة الجيش الصيني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن شركة غوغل الأمريكية تساعد الصين وجيشها.

وكتب ترامب على صفحته على التويتر: "غوغل تساعد الصين وجيشها، وليس الولايات المتحدة، فظيع!".

ولم يحدد ترامب في ماذا بالضبط تساعد غوغل الصين.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump….and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن عمل غوغل يفيد الجيش الصيني بشكل غير مباشر. لم يشرح دانفورد أيضا من أين أتى بهذا الاستنتاج.

بالإضافة إلى ذلك أشار ترامب في تويتر إلى أن غوغل يساعد منافسته في السباق الرئاسي، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ولا يساعده.