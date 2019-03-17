بوروشينكو يعد بتطوير صواريخ جديدة في حال فوزه في الانتخابات

أعلن رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو إنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، فسيبدأ بتنفيذ برنامج تطوير الصواريخ.

ووفقا لقناة "برياموي" التلفزيونية الأوكرانية قال بوروشينكو : "سأبدأ الدورة الرئاسية الثانية ببرنامج صاروخي عسكري متطور".

وفيما يتعلق بقرارات الولايات المتحدة وروسيا بشأن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، صرح الرئيس الأوكراني بوروشينكو في وقت سابق أن كييف تحتفظ بالحق في إنشاء أنظمة أسلحة حديثة وفعالة للدفاع عن النفس، بما في ذلك أنظمة صاروخية قوية جديدة.

وقال بوروشينكو:

إن أوكرانيا تحتاج إلى صواريخ عالية الدقة ذات مدى أكبر، وهي قادرة على ضرب أهداف بعيدة المدى تجاه العدو.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في أوكرانيا يوم 31 مارس/ أذار، وكان عدد المرشحين للرئاسة الأوكرانية في بداية العملية الانتخابية يبلغ 44 شخصا.