نتنياهو: سأبحث مع بومبيو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا سنعمل بكل جد على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

ونشر نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيصل إسرائيل، هذا الأسبوع، لبحث جهود منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ومنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

رئيس الوزراء نتنياهو: سألتقي بصحبته مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني من أجل دفع مشروع وضع أنبوب الغاز الذي سيمر من إسرائيل إلى أوروبا قدما. هذا سيجلب مدخولات هائلة إلى خزينة الدولة وسيتم صرفها على رفاهية المواطنين الإسرائيليين. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 17, 2019

وأضاف نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم، أنه سيلتقي بصحبته مع الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني من أجل دفع مشروع وضع أنبوب الغاز الذي سيمر من إسرائيل إلى أوروبا قدما، مدعيا أنه "سيجلب مدخولات هائلة إلى خزينة الدولة، وسيتم صرفها على رفاهية المواطنين الإسرائيليين".