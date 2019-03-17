بالصور... الأخضر يكسو أيرلندا والعالم في عيد القديس باتريك

وعادة ما تغلق المتاجر والبنوك والشركات في أيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويقوم المشاركون في الاحتفال بارتداء الملابس الخضراء أو إضافة الصبغة الخضراء إلى الأنهار والينابيع، وتزيين المباني باللون الأخضر بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من الكحول والرقص على أنغام موسيقى صاخبة.
وتبلغ الاحتفالات ذروتها في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث يصطف المئات من سكان العاصمة ومن السياح على الطريق قرب موكب دبلن، تتويجا لمهرجان يستمر أربعة أيام ويتميز بالموسيقى والرقص، والجولات الثقافية.
ويعتبر يوم سانت باتريك هو ذكرى إحياء القديس الراعي في أيرلندا، حيث أن باتريك هو مبشر وقديس مسيحي ولد في بريطانيا الرومانية وتم أسره واستعباده في جزيرة أيرلندا حيث بقي فيها ستة سنوات تقريبا قبل أن يفر، ودخل إحدى الكنائس المسيحية وعاد لجزيرة أيرلندا مرة أخرى كمبشر للدين المسيحي في غرب وشمال أيرلندا.
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