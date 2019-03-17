بالصور... الأخضر يكسو أيرلندا والعالم في عيد القديس باتريك

يحتفل مئات الآلاف من الأشخاص في أيرلندا وعدد من بلدان العالم، اليوم الأحد 17 مارس/آذار، بعيد القديس باتريك.

وعادة ما تغلق المتاجر والبنوك والشركات في أيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويقوم المشاركون في الاحتفال بارتداء الملابس الخضراء أو إضافة الصبغة الخضراء إلى الأنهار والينابيع، وتزيين المباني باللون الأخضر بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من الكحول والرقص على أنغام موسيقى صاخبة.

© Sputnik . Владимир Астапкович عيد القديس باتريك

وتبلغ الاحتفالات ذروتها في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث يصطف المئات من سكان العاصمة ومن السياح على الطريق قرب موكب دبلن، تتويجا لمهرجان يستمر أربعة أيام ويتميز بالموسيقى والرقص، والجولات الثقافية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich عيد القديس باتريك

ويعتبر يوم سانت باتريك هو ذكرى إحياء القديس الراعي في أيرلندا، حيث أن باتريك هو مبشر وقديس مسيحي ولد في بريطانيا الرومانية وتم أسره واستعباده في جزيرة أيرلندا حيث بقي فيها ستة سنوات تقريبا قبل أن يفر، ودخل إحدى الكنائس المسيحية وعاد لجزيرة أيرلندا مرة أخرى كمبشر للدين المسيحي في غرب وشمال أيرلندا.