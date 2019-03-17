"مانيفتسو" برينتون تارانت... أخطر ما جاء في بيان سفاح نيوزيلندا

مر يوم الجمعة الماضية كيوم أسود على الإنسانية والعالم، إذ شهد ذلك النهار مجزرة من أبشع المجازر التي ارتكبت ضد البشرية، عندما قاد رجل سيارته إلى مسجد في نيوزيلندا ثم دخله وأطلق الرصاص بشكل عشوائي على من بداخله، ثم ذهب إلى مسجد آخر وكرر فعلته فحصد في العمليتين أرواح 50 شخصاً من المصلين.

© REUTERS / EDGAR SU شجاعة نادرة... هكذا واجه خادم مسجد نيوزيلندا السفاح

ولكن ما السر وراء تلك الجريمة البشعة، وما الدوافع التي حركت مرتكبها إلى فعلها؟.. قراءة في بيان نشره المشتبه به برينتون تارانت (مانيفستو) قد تقدم صورة عن دوافعه لارتكاب هذه الجريمة.

يحتوي البيان المكون من 74 صفحة وحمل عنوان "البديل العظيم" على حديث حول "الإبادة الجماعية للبيض" ويقدم أهدافًا مختلفة لتنفيذ عمليته، ومنها "خلق أجواء من الخوف بين المسلمين"، كما يطرح البيان أفكارا في غاية الخطورة والتطرف الفكري والتي يجب مناقشتها وتفنيدها بموضوعية لأن التجربة أثبتت أن تلك الأفكار موجودة بالفعل وتجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع مثلما حدث في مجزرة المسجدين.

وقال الرجل في بيانه إنه يُدعى برينتون تارانت، ويبلغ من العمر 28 عامًا ووُلد في أستراليا.

© REUTERS / JORGE SILVA سيدة تحتضن أخرى قرب مسجد النور في كرايستشيرش

البديل العظيم

يقول تارانت في مقدمة بيانه: "إذا كان هناك شيء واحد أريدك أن تتذكره من هذه الكتابات، فيجب أن يتغير الميلاد. فحتى لو قمنا بترحيل جميع غير الأوروبيين من أرضنا غدا، فسيظل الشعب الأوروبي يتلاشى وسيكون الموت مصيره في نهاية المطاف.

كل يوم يصبح عددنا أقل، ونكبر سنًا ونصبح أضعف. في النهاية يجب أن نستعيد مستويات الخصوبة، أو سننهار".

ويضيف البيان: "وللحفاظ على عدد السكان، يجب على الناس تحقيق معدل مواليد يصل إلى مستويات الخصوبة البديلة. في العالم الغربي، ويبلغ هذا حوالي 2.06 ولادة لكل امرأة".

ويتابع: "لا توجد دولة غربية واحدة، ولا أمة بيضاء واحدة ، تصل إلى هذه المستويات. ليس في أوروبا، وليس في الأمريكتين، وليس في أستراليا أو نيوزيلندا. فشل البيض في التكاثر، وفشلوا في تكوين أسر، وفشلوا في إنجاب الأطفال".

ويقول تارانت في بيانه مستنكرا: "لكن على الرغم من معدل الخصوبة الضعيف، فإن عدد السكان في الغرب يتزايد وبسرعة. كيف يكون هذا ممكنا؟.. إنها الهجرة الجماعية وارتفاع معدلات الخصوبة للمهاجرين أنفسهم هي التي تسبب هذه الزيادة في عدد السكان".

ويتابع "مانيفستو" تارانت: "نشهد غزوا على مستوى لم يسبق له مثيل في التاريخ. الملايين من الناس يتدفقون عبر حدودنا، بشكل قانوني. وبدعوة من الدولة لتعويض واستبدال الأشخاص البيض الذين فشلوا في الإنجاب، وفشلوا في توفير العمالة الرخيصة والمستهلكين الجدد والقاعدة الضريبية التي تحتاجها الدول لتزدهر".

© REUTERS / DANISH ISMAIL يضيء الناس الشموع وهم يحملون لافتة خلال احتجاج على هجمات مسجد الجمعة في نيوزيلندا

ويضيف: "إن أزمة الهجرة الجماعية والخصوبة البديلة هذه هي اعتداء على الشعب الأوروبي، وإن لم يتم مكافحتها، فستؤدي في النهاية إلى الاستبدال العرقي والثقافي الكامل للشعب الأوروبي. ولكي ترى ذلك بشكل كامل، عليك فقط إلقاء نظرة على إحصاءات السكان في الدول الغربية لعام 2100".

ويتابع: "الهجرة الجماعية ستحرمنا من حقوقنا، وتخرب دولنا، وتدمر مجتمعاتنا وروابطنا العرقية وثقافاتنا، وشعوبنا. قبل وقت طويل من انخفاض مستويات الخصوبة. وبالتالي فيجب قبل أن نتعامل مع معدلات الخصوبة، أن نتعامل مع كل من الغزاة داخل أراضينا والغزاة الذين يسعون لدخول أراضينا. ويجب علينا سحق الهجرة وترحيل هؤلاء الغزاة الذين يعيشون بالفعل على أرضنا. إنها ليست مجرد مسألة ازدهارنا، بل هي مجرد بقاء لشعبنا".

أسئلة برينتون تارانت

وفي الجزء الثاني من "المانيفستو" يعتمد تارانت على أسلوب طرح الأسئلة والإجابة عليها، ويبدأ بسؤال "من أنت؟".

ويجيب تارانت: "مجرد رجل أبيض عادي (28 سنة). ولد في أستراليا لطبقة عاملة، في عائلة منخفضة الدخل. والدي من اسكتلندا وأيرلندا الإنجليزية. كان لدي طفولة دون أي مشاكل كبيرة. ولم يكن لدي اهتمام كبير بالتعليم في أثناء دراستي، وبالكاد كنت أحصل على درجة النجاح. لم أدخل الجامعة حيث لم يكن لدي اهتمام كبير بأي شيء تقدمه الجامعات للدراسة".

"لماذا نفذت الهجوم؟"

وجاءت الإجابة على هذا السؤال تحمل الكثير من مشاعر الحقد والكراهية، إذ قال تارانت في إجابته: "الأهم هو إظهار للغزاة أن أراضينا لن تكون أبدًا أرضهم، وأن وطننا هو وطننا وأنه طالما بقي رجل أبيض، فلن يغزوا أرضنا ولن يحلوا محل شعبنا أبدًا".

ويضيف: "الهجوم وقع للانتقام من الغزاة ولمئات الآلاف من الوفيات الناجمة عن غزو الأجانب للأراضي الأوروبية عبر التاريخ. وللانتقام من استعباد الملايين من الأوروبيين الذين أخرجهم العبيد الإسلاميون من أراضيهم. وللانتقام لآلاف الأرواح الأوروبية التي فقدت بسبب الهجمات الإرهابية عبر الأراضي الأوروبية. ولخفض معدلات الهجرة مباشرة إلى الأراضي الأوروبية عن طريق تخويف الغزاة".

"ماذا تريد؟"

أما الإجابة فكانت: "يجب أن نضمن وجود شعبنا، ومستقبل للأطفال البيض، وحول هل إذا كان هناك حدث أو سبب معين دفعه لارتكاب هجوم إرهابي، قال تارانت في بيانه: "كانت هناك فترة من الزمن قبل الهجوم أدت إلى تغيير آرائي بشكل كبير. كانت الفترة الزمنية بداية من أبريل/ نيسان 2017 حتى نهاية مايو/ أيار 2017. في هذه الفترة الزمنية، حطمت سلسلة من الأحداث تحفظاتي وكشفت عن حقيقة الوضع الحالي للغرب.

وتابع: "حولت هذه الأحداث أفكاري من السعي إلى حل ديمقراطي وسياسي وتسببت أخيرًا في كشف الحقيقة، أن الحل العنيف والثوري هو الحل الوحيد الممكن لأزمتنا الحالية. كنت أسافر كسائح في أوروبا الغربية في ذلك الوقت وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها. الحدث الأول الذي بدأ التغيير كان الهجوم الإرهابي في ستوكهولم، في 7 أبريل/ نيسان 2017". "كانت هجمات على شعبي ، وهجمات على ثقافتي، وهجمات على إيماني وهجمات على روحي. لن يتم تجاهلها".

© REUTERS / JORGE SILVA أكتر تحمل صورة لزوجها الذي تقول إنه مفقود بعد هجمات مسجد الجمعة خارج مركز اجتماعي بالقرب من مسجد النور في كرايستشيرش

ويتابع البيان: "لسنوات عديدة كنت أسمع وقرأت عن غزو فرنسا من قبل غير البيض، وكثير من هذه الشائعات والقصص التي اعتقدت أنها مبالغة. ولكن بمجرد وصولي إلى فرنسا، وجدت أن القصص لم تكن صحيحة فحسب، بل إنها قللت بدرجة كبيرة. ففي كل مدينة فرنسية كان الغزاة هناك. وبغض النظر عن المكان الذي سافرت إليه، كان الغزاة هناك. كان الفرنسيون في الغالب أقلية، والفرنسيون الذين كانوا في الشوارع كانوا في الغالب وحدهم أو بدون أطفال أو في سن متقدمة. بينما كان المهاجرون شباباً وحيويين ولديهم أسر كبيرة والعديد من الأطفال".

ويضيف: "أتذكر أنني كنت أذهب إلى موقف للسيارات في مركز للتسوق لشراء محلات البقالة في بلدة متوسطة الحجم في شرق فرنسا، سكانه حوالي 25 ألف شخص. وفي أثناء جلوسي هناك في ساحة انتظار السيارات، في سيارتي المستأجرة، شاهدت مجموعة من الغزاة يمشون عبر الأبواب الأمامية لمركز التسوق. مقابل كل رجل أو امرأة فرنسية كان هناك ضعف عدد الغزاة. لقد رأيت ما يكفي، وفي غضب خرجت من المدينة، ورفضت البقاء لفترة أطول في المكان الملعون وتوجهت إلى البلدة التالية. وقدت سيارتي نحو المدينة الفرنسية التالية على خط سير الرحلة، مع العلم أن الغزاة سيكونون هناك أيضًا، لقد وجدت مشاعري تتأرجح بين الغضب واليأس الخانق والسخط من غزو فرنسا، وتشاؤم الشعب الفرنسي، وفقدان الثقافة والهوية ومهزلة الحلول السياسية. جئت إلى مقبرة واحدة من العديد من المقابر الجماعية التي تم إنشاؤها لدفن الجنود الفرنسيين والأوروبيين الآخرين الذين فقدوا في الحروب التي شلت أوروبا. لم أكن مستعدا لهذا المنظر. صلبان خشبية بسيطة بيضاء تمتد من الحقول بجانب الطريق، على ما يبدو بلا نهاية في الأفق. عددهم لا يحصى، وخسارتهم لا يمكن فهمها".

"هل أنت جزء من أي مجموعات أو حركات سياسية؟"

كان ذلك هو السؤال الرابع من أسئلة تارانت الذي أجاب عليه قائلا: "لست عضوًا في أي منظمة أو مجموعة، رغم أنني تطوعت بالعديد من المجموعات القومية وتفاعلت مع العديد من المجموعات الأخرى.

© REUTERS / POOL برنتون تارانت يظهر في قفص الاتهام أثناء مثوله أمام محكمة مقاطعة كرايستشيرش

وجاء السؤال الخامس كالتالي: "هل المجموعات التي دعمتها دفعتك إلى هجومك؟".. أما إجابة تارانت فكانت: "لا.. اتخذت القرار بنفسي. على الرغم من أنني اتصلت بـ"فرسان المعبد" الجديد للحصول على دعمها للهجوم".

وحول عدد الأشخاص في هذه المجموعات، قال تارانت إن "إجمالي عدد الأشخاص في هذه المنظمات بالملايين، وإجمالي عدد المجموعات بالآلاف". وهناك أشخاص من كل مجالات الحياة، وفي كل مكان من مجالات العمل ويعملون في الخدمات العسكرية وإنفاذ القانون. ومن غير المستغرب أن يسعى القوميون والقوميون إلى البحث عن عمل في المجالات التي تخدم دولهم ومجتمعهم. وأود أن أقدّر عدد الجنود في القوات المسلحة الأوروبية الذين ينتمون أيضًا إلى مجموعات قومية بمئات الآلاف، مع وجود أكبر عدد ممكن في وظائف إنفاذ القانون".

"هل نفذت الهجوم من أجل الشهرة؟"

سؤال آخر وضعه تارانت لنفسه وأجاب عليه قائلا: "لا، إن شن هجوم من أجل الشهرة سيكون أمرا مثيرا للضحك. من يستطيع أن يتذكر اسم المهاجمين في هجوم 11 سبتمبر/ أيلول في نيويورك؟.. سوف ننسى بسرعة. أنا شخص في الغالب انطوائي. لكن الهزة الارتدادية الناتجة عن أفعالي ستمتد لسنوات قادمة، مما يحرك الخطاب السياسي والاجتماعي، ويخلق جو من الخوف والتغيير، وهذا هو المطلوب".

أما السؤال التالي فكان "لماذا استهدفت هؤلاء الناس؟".. والإجابة كانت: "لقد كانوا مجموعة كبيرة من الغزاة، من ثقافة ذات معدلات خصوبة أعلى وثقة اجتماعية أعلى وتقاليد قوية تسعى إلى احتلال أراضي شعبي وتحل محل شعبي".

وأضاف بسؤال "كم من الوقت كنت تخطط لهذا الهجوم؟".. وأجاب: "بدأت بالتخطيط لهجوم قبل عامين تقريبًا والهجوم على الموقع في كرايست تشيرش كان قبل ثلاثة أشهر".

تارانت سأل نفسه أيضاً "هل تعتبره هجومًا إرهابيًا؟".. وأجاب: "حسب التعريف، نعم. إنه هجوم إرهابي. لكنني أعتقد أنه عمل ضد قوة محتلة".

وأضاف: "هل تشعر بأي ندم على الهجوم؟".. وأجاب: "لا، كنت أتمنى فقط أن أقتل المزيد من الغزاة، وكذلك المزيد من الخونة".

وتابع "هل أنت عنصري؟".. نعم، بحكم التعريف، أعتقد أن الاختلافات العرقية موجودة بين الشعوب ولها تأثير كبير علي كما أننا بصدد تشكيل مجتمعاتنا، أعتقد أيضًا أن معدلات الخصوبة جزء من تلك الاختلافات العرقية، وأن المهاجرين في أرضنا ذوي الخصوبة العالية يجب أن يُجبروا على الخروج لضمان بقاء جنسنا. نعم نعم أنا عنصري".

وأضاف: "هل أنت مسيحي؟".. هذا معقد، عندما أعرف، سأخبرك". "هل كنت فاشيا؟".. نعم فعلا. لمرة واحدة، فإن الشخص الذي سوف يطلق عليه الفاشي، هو فاشي حقيقي. أنا متأكد من أن الصحفيين سوف يحبون ذلك. أتفق في الغالب مع آراء السير أوزوالد موسلي، واعتبر نفسي فاشيًا. الأمة ذات القيم السياسية والاجتماعية الأقرب لبلدي هي جمهورية الصين الشعبية".

© REUTERS / SOCIAL MEDIA صورة مأخوذة من مقطع فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي التقطها المسلح ونشرها على الهواء مباشرة أثناء وقوع الهجوم

وتابع تارنت قائلا: "هل أنت مثلي الجنس؟".. لا، أنا ببساطة لا أهتم بكل ما يفعله مثليو الجنس. طالما أنهم موالون لشعوبهم ويضعون شعوبهم في المقام الأول، ثم ليس لدي أي مشاكل معهم".

"هل أنت من مؤيدي دونالد ترامب؟"

أجاب "كرمز لتجديد الهوية البيضاء والغرض المشترك بالتأكيد. كصانع سياسة وقائد لا يا إلهي". "عندما كنت صغيراً كنت شيوعياً، ثم فوضويًا وأخيراً ليبراريًا قبل أن أصبح فاشيًا".

وتابع: "هل تأثرت معتقداتك بأي مهاجمين آخرين؟".. لقد قرأت كتابات ديلان روف والعديد من الكتب الأخرى، لكنني فقط استلهمت حقًا من نايت جوستيسار بريفيك".

وسأل تارانت: "هل تتوقع البقاء في السجن؟".. فأجاب: "نعم، حتى أكون إما قتيلاً أو يفرج عني أو يمر وقت كافٍ، وكلما زاد ت هزيمة شعبنا عندها سأنتحر وسأكون سعيداً بمعرفة أنني بذلت قصارى جهدي للحيلولة دون موات عرقي".

وتابع: "لماذا تعتقد أن يطلق سراحك من السجن؟".. لا أتوقع فقط أن يتم إطلاقي، لكني أتوقع أيضًا الحصول على جائزة نوبل للسلام في نهاية المطاف. كما حصل عليها الإرهابي نيلسون مانديلا بمجرد أن حقق شعبه النصر واستولى على السلطة. وأتوقع أن يتم إطلاق سراحي خلال 27 عامًا من سجني، وهو نفس عدد سنوات مانديلا، بسبب نفس الجريمة".

ووجه تارانت رسالة شديدة العنصرية والتطرف إلى الأتراك قائلا: "يمكنك العيش في سلام في أراضيك، وقد لا يلحقك أي ضرر. على الجانب الشرقي من مضيق البوسفور. ولكن إذا حاولت العيش في أراض أوروبية، في أي مكان غرب البوسفور. نحن قادمون للقسطنطينية ونحن سندمر كل مسجد ومئذنة في المدينة. ستكون آيا صوفيا خالية من المآذن وستكون القسطنطينية مملوكة للمسيحيين مرة أخرى. توجه إلى أرضك الخاصة، بينما لا تزال أمامك الفرصة".

© REUTERS / MURAD SEZER دورية للشرطة التركية أمام آيا صوفيا أثناء احتجاج على هجوم مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا

"تطرف الغرب"

يرى تارانت أن "مجتمع من العدمية المتفشية والنزعة الاستهلاكية والفردية، هو حال الغرب حيث الفرد في هذا الجحيم هو كل شيء، حتى أصبح الغربيون أقلية عالمية، وأقلية داخل أراضيهم. يرون الانحلال في كل مكان حولهم، وتراجعت معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم الغربي".

وأضاف: "الملايين من الغزاة يهبطون على شواطئنا، قهروا مدننا دون طلقة واحدة أطلقت ردا على ذلك. معدلات الانتحار تتزايد عاماً بعد عام، ليس فقط للبالغين، حتى من قبل المراهقين والأطفال أيضًا".

وانتقد "تعاطي المخدرات على جميع مستويات المجتمع، في جميع الفئات العمرية"، وقال إنها "مصدر للألهاء أو الهروب من ثقافة العدمية". كما انتقد "التوسع الحضري والتصنيع، وتوسيع المدن باستمرار وتقلص الغابات، والإزالة الكاملة للإنسان من الطبيعة". وزعم أن النتائج كانت "سياسيون لديهم ميول جنسية إلى الأطفال، وكهنة وفنانين من مشتهي الأطفال يبرهنون على كل الفساد الحقيقي في عصرنا". وأضاف: "أيقونة موسيقى البوب ​​العدمية الناتجة عن ثقافة ميتة (مايكل جاكسون) شاذ جنسيا، ومدمن على الأفيون؛ ومادونا رمز للانحطاط، ومدمنة على المخدرات، ودون أطفال، وعاهرة، ومعادية للمسيحية".

قتل الأعداء رفيعي المستوى

يطالب تارانت في بيانه بقتل شخصيات عامة ويقول إن "هناك أعداء معروفون لدولنا، أعداء لجنسنا يمشون بحرية في مجتمعاتنا ورؤوسهم مرتفعة، ويعتقدون أنهم لا يمكن المساس بهم. وسوف يكتشفون قريباً مدى خطأهم حقًا. فالخونة يستحقون الموت بغض النظر عما إذا كان الأمر يستغرق 3 سنوات أو 30 عامًا، يجب أن يدفع هؤلاء الأشخاص ثمن هجماتهم المثيرة للاشمئزاز على جنسنا".

ويضيف أنه "عندما تكون هناك إرادة ستتصدر القائمة ميركل، أم كل الأشياء المعادية للأبيض والمضادة للألمانيين". "لقد فعل الكثيرون الكثير لتدمير أوروبا وتطهير شعبها عرقيا".

وجاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قائمة تارانت، قائلا: "زعيم من أقدم أعداء شعبنا، وزعيم أكبر جماعة إسلامية داخل أوروبا. يجب أن ينزف أمير الحرب هذا".

ويضيف أن "صادق خان، عمدة لندن الحالي في وقت كتابة هذا البيان، علامة على الحرمان والاستبدال العرقي للشعب البريطاني في الجزر البريطانية. فهذا الغازي المسلم الباكستاني يجلس الآن كممثل لشعب لندن".

الشعار العنصري "أوروبا للأوروبيين"

يحرض ترانت في بيانه ضد المهاجرين ويقول إنه "يجب إزالة الغزاة من التربة الأوروبية، بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه أو متى أتوا. الغجر، الأفارقة، الهنود، الأتراك، أو غيرهم".

ويضيف: "عندما تكتشف عش الأفاعي في الفناء الخاص بك، فهل تسمح لهم بالنمو بحرية.. لا، أنت تحرق العش وتقتل الأفاعي، بغض النظر عن أعمارهم. سيصبح هؤلاء الأطفال هم أنفسهم في سن المراهقة، ثم بالغين يصوتون ضد رغبات شعبنا، ويمارسون الممارسات الثقافية والدينية للغزاة، ويأخذون أرض شعبنا.

© REUTERS / SIVARAM V أقارب وجيران ينظرون إلى ألبوم زفاف أنسي علي بافا الذي قُتل في هجمات مسجد الجمعة في نيوزيلندا في منزل والديها في كودونغالور

جريمة تارانت

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل للأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) بعد مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين.

ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل/ نيسان وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الهجوم بالإرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

وقال مكتب أرديرن إن المشتبه به أرسل "بيانا" في رسالة بالبريد الإلكتروني تضمن عنوانا عاما لرئيسة الوزراء وزعيم المعارضة ورئيس البرلمان ونحو 70 منفذا إعلاميا قبل دقائق من الهجوم.

وقال متحدث إن الرسالة بالبريد الإلكتروني لم تصف الهجوم بالتحديد "ولم يكن هناك شيء في الفحوى أو التوقيت كان يمكن أن يحول دون وقوع الهجوم".

وأضاف المتحدث أن الموظف الذي يتابع الحسابات بعث الرسالة إلى الخدمات البرلمانية بمجرد أن رآها وأنها أرسلتها بدورها للشرطة.

حزن وتعاطف

ووضع عشرات الأشخاص أكاليل الزهور عند المتاريس التي أقيمت قرب المسجدين في كرايستشيرش، التي ما زالت أعمال إعادة الاعمار جارية بها بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 2011 وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص.

وعانقت أرديرن، التي كانت تضع وشاحا أسود، أفرادا من الجالية المسلمة في مركز للاجئين في كرايستشيرش اليوم السبت قائلة إنها ستضمن حرية الديانة في نيوزيلندا. وقالت "أنقل لكم جميعا رسالة حب ودعم نيابة عن نيوزيلندا".

© REUTERS / JORGE SILVA موقع تذكاري لضحايا إطلاق النار على المساجد في الحدائق النباتية في كرايستشيرش

وأغلب الضحايا من المهاجرين أو اللاجئين من دول مثل باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصومال وأفغانستان. ويمثل المسلمون نحو واحد بالمئة فقط من سكان نيوزيلندا.

وعبر زعماء في أرجاء العالم عن حزنهم وصدمتهم من الهجوم وألقى بعضهم باللوم على ما وصفوه بشيطنة المسلمين.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم الذي وصفه بأنه "مذبحة مروعة" بينما وصفه البيت الأبيض بأنه "عمل من أعمال الكراهية".

وذكر البيت الأبيض اليوم السبت أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي تحدث مع وينستون بيترس نائب رئيسة الوزراء أمس الجمعة لتقديم التعازي في "الهجوم الإرهابي الخسيس".