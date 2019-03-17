انهيار أرضي في إندونيسيا يقتل 5 أشخاص على الأقل ويصيب العشرات

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، إثر انهيار أرضي ناتج عن زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر، بجزيرة لومبوك الإندونيسية.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" المحلية، اليوم الأحد إن "زلزالا بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك، ما تسبب بانهيار أرضي، أدى لمقتل 5 أشخاص، وجرح أكثر من 30 آخرين، غالبيتهم من السائحين الأجانب والمحليين"، لافتة إلى أن الزلزال وقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

Tourists killed, injured by earthquake-triggered landslide on Lombok #jakpost https://t.co/DjOVsIX7gf — The Jakarta Post (@jakpost) March 17, 2019

​ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي قوله إن "40 سائحا تأثروا بالانهيار الأرضي في المنطقة، ومعظم الضحايا هم سائحون من ماليزيا، وإندونيسيا".

فيما أعلنت وكالة الكوارث الإقليمية، ووكالة الصحة بشمال لومبوك أنها "دفعت بـ4 سيارات إسعاف لموقع الانهيار الأرضي، موضحة أن فرق الإنقاذ قدمت المساعدة الطبية لـ19 مصابا، وعثرت على جثتين اثنتين".

وتشهد إندونيسيا فيضانات عارمة أودت بحياة عشرات الأشخاص، منذ أيام، بينما تتعرض البلاد بشكل مستمر لهزات أرضية من بينها زلازل مدمرة.