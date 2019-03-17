مسؤول إسرائيلي: إيران تتدخل في انتخاباتنا

قال مسؤول إسرائيلي إن إيران تتدخل في الانتخابات البرلمانية للكنيست المقبلة في إسرائيل الشهر المقبل.

وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن إيران تعمدت التدخل في انتخابات البرلمان الإسرائيلي، بهدف إسقاط النظام في الداخل، والعمل على إزاحة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من الحكم في تل أبيب.

© AFP 2018 / MARC ISRAEL SELLEM بعد حزب يعالون... رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يشكل حزبا جديدا لمنافسة نتنياهو

وأفادت القناة العبرية بأن الأمر ربما يقارن بالانتخابات السابقة للكنيست في العام 1996، حينما حاولت إيران التدخل في الانتخابات الرئاسية، آنذاك، والتي تنافس فيها كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، آنذاك (وهي الولاية الأولى لنتنياهو، كرئيس للوزراء) وشمعون بيريز، رئيس حزب العمل السابق، والتي فاز فيها الأول على حساب بيريز.

وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني أنه عقد مؤتمر صحفي، آنذاك، في العام 1996، حينما تولى للجنرال موشيه يوغي يعالون، رئيس الأركان السابق، ورئيس حزب "أزرق أبيض"، رئاسة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، حيئنذ، كان مؤيدا لنتنياهو، استشعر من خلال المؤتمر مدى ضرورة إسقاط بيريز، خاصة وأن هذا المؤتمر جاء على خلفية العملية العسكرية في لبنان "عناقيد الغضب"، وهي العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.

ونقلت القناة العبرية على لسان الجنرال موشيه يوغي يعالون، رئيس الأركان السابق، أن الإيرانيين يؤيدون "الإرهاب" بالمال، ويمولون الجماعات الإرهابية ماليا ومعنويا، لاستهداف مسار السلام، فطهران لا ترى بعين طيبة مسار السلام، وبأنها تريد تغيير الحكم في إسرائيل لاستهداف خيار السلام مع الفلسطينيين.