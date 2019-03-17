بولتون يقترح ضم الصين إلى مفاوضات روسيا وأمريكا حول نزع السلاح

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي أنه لا يستبعد إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في مجال السيطرة على الأسلحة النووية ويقترح دعوة الصين إليها.

وقال بولتون "تقوم الصين الآن بتطوير إمكاناتها النووية، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نسعى لتعزيز نظامنا الوطني الدفاعي الصاروخي في الولايات المتحدة، وهو أحد الأسباب أيضا إذا كنا نستعد لإجراء جولة محادثات أخرى لمراقبة الأسلحة، على سبيل المثال مع الروس، فقد يكون من المنطقي إدراج الصين في هذه المحادثات أيضا". كما نقلت صحيفة "هيل".

اقرأ أيضا: أنطونوف: الصواريخ الروسية ستغطي أوروبا بأكملها ردا على أمريكا

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوما.

وردا على ذلك أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأوعز ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.