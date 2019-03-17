زوج إحدى ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يعلن مسامحته للجاني

أعلن زوج إحدى ضحايا الهجوم على مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، اليوم الأحد، أن زوجته قتلت بينما كانت تحاول إنقاذ المصلين، إلا أنه يسامح الجاني المسؤول عن قتل 50 شخصا.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" حول ما إذا كان يسامح مرتكب المجزرة الأسترالي، الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، قال فريد أحمد "بالطبع، أفضل شيء هو المسامحة والحب والحنان".

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وتابع "سأقول له بأنني أحبه كشخص، وبأن لديه طاقة لكي يكون شخصا صالحا وقادرا على إنقاذ الناس بدلا من القضاء عليهم، وأصلي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة".

وروى فريد أحمد أن زوجته حسنية أحمد (44 عاما)، سارعت إلى مساعدة المصلين على الهروب من المسجد، بعد أن بدأ إطلاق النار، حسب ما روى له ناجون من المجزرة.

وأضاف "كانت تصرخ.. تعالوا من هنا! أسرعوا! ونقلت الكثير من الأطفال والنساء إلى حديقة مجاورة".

وتابع "بعدها عادت إلى المسجد لتستفسر عني لأنني مقعد على كرسي نقال، ولما اقتربت من الباب قتلت… كانت مهتمة بإنقاذ المصلين أكثر من اهتمامها بنفسها".

وأضاف فريد أحمد، البالغ التاسعة والخمسين من العمر، وقد نجا من المجزرة، "كان الرجل يطلق النار على الأشخاص أنفسهم مرتين وثلاث مرات ما أتاح للبعض الهرب".

ولم يعثر على زوجته عندما غادر المسجد، وعلم بمقتلها بعد أن شاهد صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.