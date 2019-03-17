كم يبلغ راتب سكرتيرة ميغان ماركل

انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام أنباء تؤكد صعوبة العمل مع دوقة ساسكس ميغان ماركل بسبب الطبيعة المتغيرة للدوقة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" قامت ثلاث مساعدات شخصية وحارس شخصي بتقديم استقالتهم بعد العمل مع ميغان خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، كانوا قد عملوا في العائلة المالكة لأكثر من 6 سنوات.

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وقامت ميغان بتوظيف متحدثة رسمية تدعى "سارة لاثام" والتي عملت لسنوات عديدة في شركة Freuds، وهي شركة دعاية كبيرة، ومثلت العديد من السياسيين المعروفين، بمن فيهم بيل وهيلاري كلينتون، وتوني بلير، وتيسا جويل.

وفقا للصحيفة، يبلغ الراتب السنوي لسارة الذي قام صديق ميغان المقرب ماركوس أندريسون بمساعدتها في اختيارها، 140 ألف جنيه استرليني، مشيرا إلى أن سارة شخص مؤهل للغاية، متحفظ للغاية.