جماهير تركية تكبر تضامنا مع ضحايا نيوزيلندا (فيديو)

شهد لقاء فريقي فنربخشة وسيافسبور التركيين قيام مشجعون من الفريقين بالتهليل والتكبير تضامنا مع ضحايا مسجدي نيوزيلندا من المصليين.

ردد جمهور الفريقين النشيد الوطني التركي ليقوم بعدها جمهور الفريقين بالتكبير لأجل ضحايا مسجدي نيوزيلندا بصوت واحد وشاركهم بذلك لاعبو الفرق، بحسب مانقل موقع "takvim" التركي.

وأبرزت كاميرات التصوير لحظة تأثر لاعب فريق سيافسبور، ديلفين ندينغا وقد دمعت عيناه في تلك اللحظة.

وحقق فريق فنربخشه الفوز على ضيفه بهدفين لهدف، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

يذكر بأن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.