أحد أقارب ضحايا الطائرة الإثيوبية: سندفن أكياس تراب بدلا من جثامين أحبائنا

أقيمت اليوم الأحد في إثيوبيا وكينيا، مراسم دفن الضحايا الـ157 الذين فقدوا حياتهم، في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية.

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، احتوت بعض التوابيت على تراب من موقع احتراق حطام الطائرة لأنه لم يكن من الممكن استعادة جثث الضحايا.

وكانت تقارير أفادت بأن الخطوط الجوية الإثيوبية عرضت على أقارب ضحايا طائرة بوينغ 737 ماكس الـ 157، والتي تحطمت الأحد الماضي، أكياسا مليئة بتراب من موقع احتراق حطام الطائرة ليدفنوها بدلا من رفات الضحايا.

© REUTERS / TIKSA NEGERI إثيوبيا تعلن إجراء جديدا بشأن الطائرة المنكوبة

وتم إبلاغ عائلات الضحايا بأن عملية جمع وتحديد رفاتهم قد تستغرق ستة أشهر.

وذكر التقرير أن أكياس تزن كيلوغراما واحدا، ملئت بتراب من مكان وقوع الطائرة وقدمت لعائلات الضحايا لتدفنها في العزاء.

وقال أحد أقرباء الضحايا:"تسلمنا أكياس التراب، بعد أن أصبح من المستحيل العثور على رفات الضحايا وتسليمها لأقاربهم"، وأضاف "لن نرتاح حتى نستلم جثامين أحبائنا أو حتى أجزاء منها".

وقد طلب من أقارب الضحايا الذين قتلوا في الحادث تقديم عينات من الحمض النووي "DNA" الخاص بهم، في أديس أبابا أو في أي فرع لمكتب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في الخارج.

يذكر أن العديد من الدول، أوقفت "طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9" عن العمل، عقب تحطم طائرة الرحلة رقم 302 في العاشر من مارس/ آذار.