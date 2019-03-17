مساع فنزويلية لتعاون نفطي مع روسيا

أعلن وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، اليوم الأحد، نيته زيارة روسيا في الأسابيع المقبلة لافتتاح مكتب لشركة النفط الفنزويلية في موسكو.

وأشار الوزير إلى رغبته في لقاء وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ورئيس شركة روسنفت إيغور سيتشين.

وقال كيفيدو خلال مؤتمر صحفي:

"سأذهب إلى روسيا، وأعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سنفتتح مكتبًا لشركة النفط الفنزويلية هناك. لكن أولاً، أحتاج إلى الاتفاق على جدول زمني مع الوزير نوفاك ورئيس شركة روسنفت إيغور سيتشين. أود أن ألتقي بهما".

ومن جانبه هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا قبل أيام بسبب تعاونها مع السلطات الفنزويلية وشراء النفط من شركة النفط الحكومية الفنزويلية.

وخص بومبيو بانتقاداته رئيس الشركة الروسية إيغور سيتشين، قائلا إن الأخير "يستمر بمد يد المساعدة للنظام (الفنزويلي)".