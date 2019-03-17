المحكمة الإسرائيلية العليا تستبعد "يمينيا متطرفا" وتوافق على حزب عربي

استبعدت المحكمة الإسرائيلية العليا مرشحا يمينيا متطرفا، ووافقت على خوض حزب عربي للانتخابات المقررة في أبريل / نيسان المقبل.

© REUTERS / Mario Anzuoni تأجيل الانتخابات الإسرائيلية بسبب بريتني سبيرز

ذكر بيان للمحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد 17 مارس / أذار، أن المحكمة استبعدت مرشحا يمينيا متطرفا من خوض الانتخابات العامة الإسرائيلية، التي تجري في أبريل / نيسان المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة وافقت أيضا، على خوض حزب عربي للانتخابات.

وأشارت إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يلغي قرارات سابقة، اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية.