جيجي وبيلا حديد تتضامنان مع أسر ضحايا المسجدين في نيوزيلندا

أعلنت كل من جيجي وشقيقتها بيلا حديد عارضتي الأزياء الأمريكيتين من أصول فلسطينية، نعيهما لضحايا مسجدي نيوزيلندا وتضامنهم مع ذوي الضحايا.

علقت جيجي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلة "أفكاري وقلبي مع جميع إخواننا وأخواتنا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وكل من تأثر بالهجوم الذي وقع في نيوزيلندا هذا الأسبوع.

أنت تستحق أن تشعر بالأمان والاحترام دائماً. الإرهاب ليس له دين".

ونشرت صورة لفتاتين تعانقان بعضهما البعض في إشارة لدعم أهالي الضحايا.

كما ونشرت بيلا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" صورة للشيخ الذي قابل القاتل أثناء دخوله للمسجد، قائلة:"أبرياء قتلوا في الهجوم النيوزيلندي".

ووجهت بيلا حديد الشكر لأحد الأشخاص لتسليط الضوء على "الناس العظماء الذين فقدوا"، وأضافت: "أنا هنا لتكريمهم كذلك.. علينا أن ندعم بعضنا بعضا.. لا توجد وسيلة أخرى".

يذكر بأن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.