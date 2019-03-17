جيجي وبيلا حديد تتضامنان مع أسر ضحايا المسجدين في نيوزيلندا

علقت جيجي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلة "أفكاري وقلبي مع جميع إخواننا وأخواتنا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وكل من تأثر بالهجوم الذي وقع في نيوزيلندا هذا الأسبوع.
أنت تستحق أن تشعر بالأمان والاحترام دائماً. الإرهاب ليس له دين".
ونشرت صورة لفتاتين تعانقان بعضهما البعض في إشارة لدعم أهالي الضحايا.
كما ونشرت بيلا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" صورة للشيخ الذي قابل القاتل أثناء دخوله للمسجد، قائلة:"أبرياء قتلوا في الهجوم النيوزيلندي".
ووجهت بيلا حديد الشكر لأحد الأشخاص لتسليط الضوء على "الناس العظماء الذين فقدوا"، وأضافت: "أنا هنا لتكريمهم كذلك.. علينا أن ندعم بعضنا بعضا.. لا توجد وسيلة أخرى".
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”Come in Brother”😔 just a few of the completely innocent people killed in the New Zealand attack..Each with a different story and life to live… Thank you @shaunking for highlighting the great people that were lost.. I am here to honor them as well..We have to support and uplift each other…there is no other way!!!!!! 💔#remember
يذكر بأن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.
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