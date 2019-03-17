بعد أن ضرب رأس سيناتور ببيضة... هذا ما تعرض له الشاب (فيديو)

لا تزال أصداء حادثة كسر شاب لبيضة على رأس السيناتور الأسترالي، فريزر إينينغ، منذ أيام خلال تصريحات صحفية كان يدلي بها عن الهجوم على مسجد في نيوزيلندا، مستمرة.

الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة قيام الشاب بفعلته لاقى رواجا كبيرا، إلا أنه ظهرت لقطات جديدة قام الشاب نفسه بتصويرها.

اللقطات لم تكن سوى تهجم السيناتور والمرافقة الخاصة به على الشاب في محاولة لخنقه، حيث لف أحد الموجودين يده على رقبة الشاب الذي لم يستسلم وتابع تصويره للواقعة.

This is what Fraser Anning’s right-wing lads did to the boy. #auspol #FraserAnning pic.twitter.com/sJNzRLppG5 — Paul Barry (@TheRealPBarry) ١٦ مارس ٢٠١٩

لينال الشاب تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل حيث "غرد" صاحب الحساب "Berfin" قائلا:"تحت هذا الوجه هناك فكرة… والأفكار مقاومة للرصاص".

Beneath this mask there is an idea… and ideas are bulletproof#eggboy pic.twitter.com/ZfhiwbMuvL — Berfin (@Berfiinphalange) ١٦ مارس ٢٠١٩

كذلك أشاد أحدهم قائلا:"حافظ فتى البيض على هدوئه بينما كان مثبتاً في وضعية التقييد من الرأس، كأنَّه كان يعرف ما سيحدث، لكن فعله على أية حال. نقف بقلوبنا معه!".

#eggboy stayed so calm in that headlock like he knew what was gonna happen and did it anyway- in spirit and courage we stand! — Alex is annoying (@elpomodoro) ١٦ مارس ٢٠١٩

وبحسب صحيفة "nzherald" النيوزيلندية فقد صدرت العديد من الدعوات المطالبة بإدانة السيناتور عقب الحادثة.

هذا وكان السيناتور قد أعلن في وقت سابق عن خطأ غير مباشر من المهاجرين في الهجوم الإرهابي على مسجد في نيوزيلندا.