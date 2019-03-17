"حمى الشراء" تجتاح متاجر الأسلحة في نيوزيلندا

شهدت متاجر الأسلحة في نيوزيلندا حالة من النشاط الكبير، في ظل موجة "حمى شراء" أصابت هذه المتاجر بعد هجوم كرايست تشيرش.

شهدت متاجر الأسلحة نشاطا كبيرا بحسب مانقل موقع "stuff" النيوزيلندي، حيث وعدت رئيسة الوزراء تشديد القوانين على شراء الأسلحة.

© REUTERS / Edgar Su سكان نيوزيلندا يؤدون رقصة "هاكا" تضامنا مع أهالي ضحايا المسجدين (فيديو)

ليعلن تجار هذه المحال على الإنترنت عن "حمى الشراء" الأمر الذي دفع أعدادا كبيرة من المواطنين للتوافد على هذه المتاجر.

حيث تحدث أصحاب هذه المتاجر عن إمكانية رفع الأسعار على الأسلحة نصف الآلية، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى الاتصال بهذه المحال لتأمين حجوزاتهم من الأسلحة.

كما وانتشرت في الوقت نفسه العديد من التساؤلات حول حصول منفذ الهجوم على المسجدين، على رخصة لحمل السلاح وكيفية وصول السلاح له.

يذكر بأن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.