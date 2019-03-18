فنزويلا... مادورو سيقوم "بإعادة هيكلة جذرية" للحكومة

وقالت رودريغيز على صفحتها الرسمية بـ "تويتر"، إن "الرئيس نيكولاس مادورو طلب من كافة أعضاء الحكومة تقديم خططهم لمراجعتها في إطار إعادة هيكلة عميقة لأساليب ومهام الحكومة".
El Pdte @NicolasMaduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza!— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) ١٧ مارس ٢٠١٩
يأتي التغيير المحتمل عقب انقطاع للكهرباء استمر نحو أسبوع وتسبب في حالة من الارتباك في البلد الذي يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي ونقص في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وشدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.
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