غوتيريش يعرب عن تعازيه في ضحايا فيضانات إندونيسيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحزن البالغ إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا.

© AP Photo / Yusuf Wahil 42 قتيلا على الأقل في سيول ضربت إقليم بابوا الإندونيسي (صور+فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث الصحفي باسم الأمين العام ستيفان دوزاريك في بيان اليوم الاثنين: "الأمين العام حزين على فقدان الأرواح والدمار وحقيقة أن الناس يجبرون على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في سنتاني وجايابورا وبابوا والزلزال الذي وقع في مقاطعة نوسا تنجارا الغربية في إندونيسيا".

وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها للعمل مع السلطات الإندونيسية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة فيما يتعلق بهذه الكوارث الطبيعية.

هذا وتسببت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي الأحد بمقتل ما لا يقل عن 74 شخصا، كما غمرت المياه أكثر من 150 منزلاً في منطقة سينتاني.

يذكر أن فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا في شهر كانون الثاني/ يناير قد أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.