في الذكرى الخامسة لضمها إلى روسيا... بوروشينكو يتعهد بإعادة القرم إلى أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك. وكتب بوروشينكو على "فيسبوك": "أوكرانيا لن تساوم ولا بأي شكل، ولن تعود إلى أي ترتيبات سرية وسيتم إعادة شبه جزيرة القرم، سنبذل قصارى جهدنا لضمان القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية".
الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليمياً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة "سيفاستوبول".
وتؤكد موسكو أن القرم إقليم روسي، ولا نقاش لوضع شبه الجزيرة مع أي طرف.
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