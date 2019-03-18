في الذكرى الخامسة لضمها إلى روسيا... بوروشينكو يتعهد بإعادة القرم إلى أوكرانيا

تعهد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية فورا.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بوروشينكو على "فيسبوك": "أوكرانيا لن تساوم ولا بأي شكل، ولن تعود إلى أي ترتيبات سرية وسيتم إعادة شبه جزيرة القرم، سنبذل قصارى جهدنا لضمان القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية".

© Sputnik . Sergey Malgavko بوتين: موضوع القرم انتهى

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور، اليوم الاثنين، شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم شبه الجزيرة إلى الاتحاد الروسي، حيث سيشارك أيضا في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة.

الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليمياً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة "سيفاستوبول".

وتؤكد موسكو أن القرم إقليم روسي، ولا نقاش لوضع شبه الجزيرة مع أي طرف.