نيوزيلندية تزور المسجد مع طفليها وتعتذر عن الهجوم الإرهابي (فيديو)

قدمت نيوزيلندية يوم الأحد الماضي إلى المسجد في مدينة أوتريخت مع طفليها حاملة باقات الزهور، معتذرة عن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في بلادها.

ولم تفصح السيدة عن اسمها، وقال إمام المسجد سليمان جوشقون، إن السيدة جاءت برفقة طفليها مع باقات الزهور، واعتذرت عن الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

نيوزيلندية في هولندا تزور مسجدا للاعتذار عن المجزرة… جاءت برفقة طفليها إلى #المسجد حاملة باقات من الزهور#نيوزيلنداhttps://t.co/edQDp454aa pic.twitter.com/NR0CmzUs3I — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2019

ثم قالت السيدة: أتيت نيابة عن جميع النيوزيلنديين لأعتذر عن الحادث الذي وقع في مدينة كرايست تشيرتش، وأضافت، أود تقديم الورود وبطاقة كتبت عليها اعتذاري.

وعبر الإمام عن امتنانه الكبير، مؤشرا إلى أن إدارة المسجد قدمت لأطفال السيدة الهدايا وشكرتها على زيارتها.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".