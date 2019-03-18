إصابات في حادث إطلاق نار في هولندا والشرطة لا تستبعد "العمل الإرهابي"

أصيب عدة أشخاص، اليوم الاثنين، في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، وذلك بحسب ما أعلنت سلطات المدينة.

وقالت الشرطة أن ساحة محطة الترام وسط المدينة قد طوقت بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ونشرت الشرطة تغريدة على "تويتر" ذكرت فيها "حادث إطلاق النار… أبلغ عن عدة جرحى. وبدأت خدمات المساعدة".

Melding schietincident #24oktoberplein in Utrecht was om 10.45 uur. Het gaat om een schietincident in een tram. Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

​وأضافت "إنه حادث إطلاق نار في الترام. وقد تم نشر العديد من طائرات الهليكوبتر الطبية لتقديم المساعدة".

JUST IN: Several people wounded in shooting incident on a tram in the Dutch city of Utrecht, say police https://t.co/rU0O2kehxo pic.twitter.com/JC0GJeQXUo — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) March 18, 2019

كما أعلنت الشرطة في وقت لاحق إن التحقيقات حول الحادث قد بدأت، مشيرة إلى أنها تضع في الحسبان احتمالية "العمل الإرهابي".

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن "الحكومة تجري محادثات أزمة بعد واقعة إطلاق النار في أوتريخت"، معربا عن قلقه البالغ من الحادثة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "إطلاق النار داخل الترام ربما يكون له دوافع إرهابية"، مضيفا "الشرطة تدرس هذا الاحتمال".