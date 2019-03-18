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13:26 18 مارس/ آذار 2019
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    القوات الأمريكية في سوريا

    واشنطن تنفي مزاعم بقاء ألف جندي في سوريا... والعدد لن يتجاوز 200

    © REUTERS / RODI SAID
    العالم
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    رد الجيش الأمريكي على مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" التي أفادت بأن الولايات المتحدة قد تبقي على ألف جندي أمريكي في سوريا، مؤكدا أن خطة الإبقاء على 200 جندي فقط لم تتغير.

    وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد، في بيان يوم أمس الأحد، إلى أن "المزاعم التي ذكرتها هذا المساء إحدى الصحف الأمريكية الكبرى بأن الجيش الأمريكي يخطط لإبقاء ما يقرب من ألف جندي أميركي في سوريا غير صحيحة في الواقع"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

    القوات الأمريكية في منبج السورية
    © AP Photo / Hussein Malla
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    وأكد المسؤول العسكري الأمريكي أنه "لم يطرأ أي تغيير على الخطة التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير، ونواصل تنفيذ توجيه الرئيس بتخفيض القوات الأمريكية".

    وكشف دانفورد عن تواصل بين الولايات المتحدة وتركيا لمواجهة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود التركية السورية.

    وأكد أنه في الأيام المقبلة سيتم تنقيح التصور المبدئي للمرحلة المقبلة في شرق الفرات وقال: إن "التخطيط  حتى الآن مثمر، ولدينا تصور مبدئي سيتم تنقيحه خلال الأيام المقبلة".

    وأضاف المسؤول الأمريكي: "نقوم أيضا بالتخطيط مع أعضاء التحالف الآخرين الذين عبروا عن نيتهم لدعم المرحلة الانتقالية من العمليات في سوريا".

    وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" زعمت بتقرير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الجيش الأمريكي يخطط للاحتفاظ بما يقرب من 1000 جندي في سوريا، وأن ذلك يعتبر تحولا يأتي بعد ثلاثة أشهر من أمر الرئيس ترامب بالانسحاب الكامل من سوريا.

    وقال البيت الأبيض، يوم الخميس 21 فبراير/شباط، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لرويترز.    

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    الكلمات الدلالية:
    الانسحاب الأمريكي من سوريا, الوجود الأمريكي في سوريا, الحكومة الأمريكية, الجنرال جوزيف دانفورد, الولايات المتحدة, سوريا
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