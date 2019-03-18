مقتل شخص واحد في حادث ترام هولندا ومنفذ الهجوم مازال طليقا

قتل شخص واحد على الأقل، اليوم الاثنين، في حادث إطلاق نار داخل ترام في مدينة أوتريخت وسط هولندا، وذلك بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وطلبت الشرطة الهولندية من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها، مشيرة إلى أن المهاجم المشتبه به في الهجوم ما زال مطلق السراح.

© REUTERS . YVES HERMAN إصابات في حادث إطلاق نار في هولندا والشرطة لا تستبعد "العمل الإرهابي"

وذكرت الوكالة الحكومية أن السلطات الهولندية رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت. كما عززت قوات الأمن في هولندا الإجراءات الأمنية في المطارات والأماكن العامة الحيوية.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى قد يكون المسلح مختبئا به.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في وقت سابق، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

وقالت الشرطة أن ساحة في محطة ترام خارج وسط المدينة قد طوقت بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ونشرت الشرطة تغريدة على "تويتر" ذكرت فيها "حادث إطلاق النار… أبلغ عن عدة جرحى. وبدأت خدمات المساعدة".

​وأضافت "إنه حادث إطلاق نار في الترام. وقد تم نشر العديد من طائرات الهليكوبتر الطبية لتقديم المساعدة".

كما أعلنت الشرطة في وقت لاحق إن التحقيقات حول الحادث قد بدأت، مشيرة إلى أنها تضع في الحسبان احتمالية "العمل الإرهابي".

BREAKING TERROR attack VIDEO in #Holland #Netherlands #Utrecht shots fired in tram 1 dead and several injured Prime minister says it's a terrorist #attackpic.twitter.com/gvZM5CMs5y — Storm op zee (@2delavega2000) March 18, 2019

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن "الحكومة تجري محادثات أزمة بعد واقعة إطلاق النار في أوتريخت"، معربا عن قلقه البالغ من الحادثة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "إطلاق النار داخل الترام ربما يكون له دوافع إرهابية"، مضيفا "الشرطة تدرس هذا الاحتمال".