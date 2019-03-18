إيران تعلن عن بناء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في بوشهر

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، نيتها بناء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية جنوبي البلاد، مؤكدة استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل جيد.

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، قوله على هامش اجتماع الحكومة إنه "سيتم بناء محطتين جديدتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الفترة القريبة في محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد".

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ولفت صالحي إلى أن "الأمور التي تتعلق بتخصيب اليورانييوم تجري بشكل جيد في إيران".

وكانت شركة "روس آتوم" الروسية، أعلنت في شهر مايو/أيار من العام الماضي، أن الخبراء بدؤوا العمل على تدعيم التربة في موقع وحدة الطاقة النووية "بوشهر —2" المستقبلي في إيران، كمرحلة أساسية قبل بدء عملية البناء.

وجاء في بيان صدر عن شركة "روس آتوم" آنذاك: "بدأ العمل، يوم 3 مايو/ أيار 2018، في موقع بناء محطة الطاقة النووية الجديد "بوشهر-2"، في إيران، على تدعيم التربة التي سيقام عليها بناء وحدة الطاقة النووية رقم 2، وأن هذا العمل التحضيري يشكل مرحلة مهمة من مشروع صب "الأسمنت الأول" المقرر أن تبنى عليه وحدة الطاقة، في الربع الثالث من عام 2019".

وأوضح البيان بأن تدعيم التربة، أو (الأساس) يعتبر "أحد مراحل الإعداد لبدء بناء محطة الطاقة النووية، وضروري لتقوية أساس البناء، وضمان صموده أمام أحوال الطقس والزلازل المحتملة".

وأكد البيان على أن الموافقة على بدء عملية البناء جاءت "بعد نجاح الاختبارات التجريبية، التي أجريت في مارس/ آذار من العام الجاري 2018، والحصول على نتائج إيجابية".

وأفاد البيان أيضا، بأنه من المقرر أن يتم البدء في حفر الأرض، لبناء وحدة الطاقة رقم 3 في عام 2018، مشيرا إلى أن جميع الأعمال تتوافق مع الجدول الزمني.