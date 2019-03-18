أستراليا تفرض عقوبات على روسيا

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أستراليا لا تعترف "بإعادة شبه جزيرة القرم وانفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك التابعتين لأوكرانيا".

© flickr.com / vtgard كندا تفرض عقوبات على روسيا

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأسترالي، ماريس باين، الذي نشر على موقع الوزارة " فرضت كانبيرا عقوبات فردية ضد عشرة أشخاص متورطين في الاستيلاء على سفن البحرية الأوكرانية أثناء محاولة عبور مضيق كيرتش".

وعلى وجه الخصوص، رئيس مكتب الحدود في القرم وسيفاستوبول، سيرغي ستانكفيتش، بالإضافة إلى "ثلاثة قادة من جمهورية لوغانسك ودونيتسك.

هذا وانتهكت ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية. وقامت بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسلطات الروسية. وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ 24 لمدة شهرين.

تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل عادتا إلى روسيا الاتحادية إثر استفتاء جرى في 16 مارس/آذار عام 2014، عبر فيه نحو 96 بالمئة من سكان المنطقة عن رغبتهم بعودة شبه الجزيرة إلى حضن الوطن الأم.