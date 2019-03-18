رئيس بلدية أوتريخت: ثلاثة قتلى و9 إصابات بحادث إطلاق النار في البلدة

قال رئيس بلدية أوتريخت إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت بوسط البلاد.

أفادت "رويترز" نقلا عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن رئيس بلدية أوتريخت قال إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت بوسط البلاد.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW الشرطة الهولندية تطارد رجلا تركيا على خلفية هجوم ترام أوتريخت

وذكرت الشرطة أنها تبحث عن رجل من أصل تركي يبلغ من العمر 37 عاما يدعى جوكمان تانيس.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، رجح وجود دافع إرهابي وراء حادث إطلاق النار في أوتريخت.

وقال روتييه، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل فرديناند غرابرهاوس، اليوم الإثنين "الشرطة والنيابة العامة تبحث وتحقق في الحادث ولا نستبعد الدافع الإرهابي"، مضيفا "نحن الآن نلاحق المرتكب أو المرتكبين للقبض عليهم".

ومن جانبه قال وزير العدل "تم رفع مستوى التهديد الأمني للدرجة الخامسة في مدينة أوتريخت وتظل باقي المناطق في مستوى التهديد الرابع".