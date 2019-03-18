رئيس بلدية أوتريخت: ثلاثة قتلى و9 إصابات بحادث إطلاق النار في البلدة

أفادت "رويترز" نقلا عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن رئيس بلدية أوتريخت قال إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت بوسط البلاد.
وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، رجح وجود دافع إرهابي وراء حادث إطلاق النار في أوتريخت.
وقال روتييه، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل فرديناند غرابرهاوس، اليوم الإثنين "الشرطة والنيابة العامة تبحث وتحقق في الحادث ولا نستبعد الدافع الإرهابي"، مضيفا "نحن الآن نلاحق المرتكب أو المرتكبين للقبض عليهم".
ومن جانبه قال وزير العدل "تم رفع مستوى التهديد الأمني للدرجة الخامسة في مدينة أوتريخت وتظل باقي المناطق في مستوى التهديد الرابع".
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