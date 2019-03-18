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16:34 18 مارس/ آذار 2019
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    مناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان

    مناورات عسكرية إيرانية مع دول مجاورة وصديقة في المياه الإقليمية

    © AP Photo / Amir Kholousi
    العالم
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    أعلنت طهران أنها ستجري مناورات عسكرية بالاشتراك مع دول مجاورة وصديقة في المياه الإقليمية في المحيط الهندي وبحر قزوين.

    أفادت وكالة "فارس" أن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، أعلن عن إجراء إيران لمناورات مشتركة مع الدول المجاورة والصديقة في المياه الإقليمية في المحيط الهندي وبحر قزوين.

    السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
    © AFP 2018 / Ebrahim Noroozi
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    وأشار المسؤول العسكري الإيراني خلال معرض في القاعدة البحرية بمدينة خرمشهر إلى أن "القوة البحرية للجيش لديها حضور دائم في المياه الإقليمية الإيرانية وكذلك في البحار المجاورة، والأمن كامل ومستدام، وبفضل حضور القوات الإيرانية في البحار فإنه لا يوجد أي خطر يهدد أمن البلاد".

    وأكد خانزادي أن إيران تخطط لإقامة مناورات العام الجاري بالاشتراك مع الدول مجاورة وصديقة في المياه الإقليمية وخاصة في منطقة القوات البحرية في المحيط الهندي وبحر قزوين.

    وأضاف الأميرال خانزادي "إن وجودنا الدائم، سيستمر طيلة عام 2019 في المياه الإقليمية الإيرانية والبحار الحرة، وكذلك في البحار المجاورة، مثل خليج عدن، وسنكون متواجدين من أجل إحلال الأمن المستدام واجتثاث الفوضى الأمنية".

    وتوقع القائد العسكري الإيراني إدخال المدمرة "دماوند" الإيرانية الصنع في المياه الشمالية للبلاد في النصف الثاني من الشهر الجاري، وقد انتهت عمليات بنائها وتم البدء بتزويدها بالمعدات، وأشار إلى أنه "وبعد ذلك لدينا في جدول الأعمال إدخال المدمرة "دنا" في مياه إيران الجنوبية، وكذلك إدخال أول جيل من القطع البحرية ميشكا من فئة "صبا" إلى الخدمة".

    وأردف خانزادي: بشكل عام فإن مجموعة واسعة من المعدات المحلية الصنع ستنضم العام الجاري إلى القوة البحرية الإيرانية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران فوبيا, مناورات بحرية, الجيش الإيراني, إيران
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