العثور على منظومة "بانتسير –إس1" الروسية للدفاع الجوي لأول مرة في القرن الأفريقي (فيديو)

تم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي - المدفعي "بانتسير- إس1" للمرة الأولى في القرن الأفريقي.

أظهر تقرير لقناة "ETV" وجود إلى جانب منظومة الدفاع الجوي، صواريخ من طراز "سي-125إم" ومحطات رادار روسية الصنع.

وتمتلك 7 جيوش أخرى هذه المعدات، ولكن لم يكن هناك شيئا معروفا عن وجود مثل هذه المجمعات لدى دولة إثيوبيا.

وأشار البعض أن امتلاك إثيوبيا لهذه المنظومات ما هو إلا لتعزيز حماية سد محطة كهرباء "هيداس" الكهرومائية، الذي هو قيد الإنشاء حاليا على نهر النيل الأزرق.

ومن الجدير بالذكر أن نظام "بانتسير- إس1"، هو نظام دفاع جوي صاروخي — مدفعي عام، صمم لحماية المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك ونظم الدفاع الجوي بعيدة المدى، وحمايتها من جميع وسائل الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية، ويستطيع حماية المواقع العسكرية من التهديدات البرية والبحرية.