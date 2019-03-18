إيران تنفي مشاركتها مع تركيا بعمليات ضد حزب العمال الكردستاني

نفت إيران، اليوم الاثنين، مشاركتها مع تركيا في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية للبلدين.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "نفى مصدر مطّلع في الأركان الإيرانية أية مشاركة للقوات المسلحة الإيرانية مع الجيش التركي في تنفيذ عمليات عسكرية ضد مجموعة "ب ك ك" في المناطق الحدودية الشرقية لتركيا".

وأضاف المصدر أن "عمليات الجيش التركي ضد مجموعة "ب ك ك " بدأت صباح اليوم (الاثنين) إلا أن القوات المسلحة الإيرانية لم تشارك فيها".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن بأن جيش بلاده قد نفذ عمليات مشتركة مع إيران ضد هذه المجموعة في المناطق الحدودية الشرقية صباح اليوم.

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة "حزب العمال الكردستاني" بأنه جماعة إرهابية.

وكانت تركيا قد أعلنت، في 6 مارس/ آذار، أنها ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني".

وقال وزير الداخلية التركي "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".