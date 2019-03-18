منفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا مهدد بالقتل داخل السجن

كشف أستاذ علم الجريمة في جامعة كانتربري النيوزلندية، جريج نيوبولد، عن وجود تهديدات كبيرة لمنفذ هجوم المسجدين، موضحا أنه قد يواجه "مصيرا صعبا" داخل السجن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أكد نيوبولد أن الأسترالي برينتون تارانت صاحب الـ28عاما، منفذ هجوم كرايست تشيرش الإرهابي سيكون "الشخص الأكثر استهدافا في السجن"، وأنه محتجز حاليا في منشأة متخصصة، وتم وضعه تحت المراقبة مدة 24 ساعة.

وأوضح نيوبولد أن تارانت سيكون في "خطر شديد" وراء القضبان، ومن الممكن أن يتم قتله بسهولة في السجن.

"I'm Brenton Tarrant's grandmother." "We say sorry, for the families over there, for the dead and the injured." pic.twitter.com/srmkScz0Ns — SCMP News (@SCMPNews) March 18, 2019

وأشار نيوبولد إلى تواجد أشخاص في السجن يشعرون بالغضب الشديد تجاه تارانت، خاصة وأنه صاحب "تفوق عرقي أبيض".

وأكد نيوبولد أنه على الرغم من زيادة التواجد العرقي الأبيض في نيوزيلندا، إلا أن أغلب نزلاء سجونها من غير البيض، حسبما قال.

وبعث أحد أعضاء العصابات المتعاطفة مع ضحايا الهجوم، برسالة لمنفذه جاء فيها "لدينا أصدقاء في الداخل أيضا".

Two shotguns, one lever-action firearm, two semi-automatic rifles. How did Brenton Tarrant obtain the guns he used to carry out a terrorist attack in New Zealand? pic.twitter.com/b8xmTeyZbt — TRT World (@trtworld) March 18, 2019

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين.

وأكدت أدريرن أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي، في حادثة إطلاق النار على مسجدين، التي وقعت الجمعة 15 مارس/ آذار.