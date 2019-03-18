رئيس وزراء فرنسا يهدد بحظر احتجاجات "السترات الصفراء"

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الاثنين إن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو "السترات الصفراء" إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى.

© Sputnik . Irina Kalashnikova ماكرون يدرس قرار منع التظاهر في الشانزيليزيه

وحسب "رويترز" قال فيليب في بيان تلفزيوني "ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات 'السترات الصفراء' في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار".

كان مثيرو شغب قد أضرموا النار في بنك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه بباريس يوم السبت في أحدث تفجر لأعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات قبل أربعة أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته المؤيدة لقطاع الأعمال.

وحسب "رويترز" أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مع تحول المحتجين للعنف مجددا بعد أسابيع من الهدوء النسبي خلال المسيرات وبعد تراجع كبير في أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.

والتهمت ألسنة اللهب فرع أحد المصارف الفرنسية قبل وصول رجال الإطفاء للموقع وإنقاذ شخصين من داخل المبنى في حين أصيب 11 شخصا بإصابات طفيفة وفقا لإدارة مكافحة الحرائق.

كما أضرم محتجون النار في متجر راق لحقائب اليد واثنين من أكشاك بيع الصحف في شارع الشانزليزيه كما أشعلوا النار في صناديق القمامة وأشياء أخرى في الشوارع.

ورشق محتجون شرطة مكافحة الشغب بالحجارة وسط السحب الناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع أمام قوس النصر في باريس الذي تعرض لتخريب في ذروة الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول.

واعتقلت الشرطة أكثر من 150 محتجا بحلول مساء اليوم في حين قام بعض المتظاهرين بنهب متاجر في الشانزليزيه وسلب مطعم راق في المنطقة.