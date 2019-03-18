رئيس وزراء فرنسا يهدد بحظر احتجاجات "السترات الصفراء"

كان مثيرو شغب قد أضرموا النار في بنك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه بباريس يوم السبت في أحدث تفجر لأعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات قبل أربعة أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته المؤيدة لقطاع الأعمال.
وحسب "رويترز" أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مع تحول المحتجين للعنف مجددا بعد أسابيع من الهدوء النسبي خلال المسيرات وبعد تراجع كبير في أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.
Violence erupts as #YellowVest protest enters its 18th weekhttps://t.co/KsB4DZ64zO #YellowVests #LesGiletsJaunes pic.twitter.com/k4ckUz50DX— RT (@RT_com) March 16, 2019
والتهمت ألسنة اللهب فرع أحد المصارف الفرنسية قبل وصول رجال الإطفاء للموقع وإنقاذ شخصين من داخل المبنى في حين أصيب 11 شخصا بإصابات طفيفة وفقا لإدارة مكافحة الحرائق.
كما أضرم محتجون النار في متجر راق لحقائب اليد واثنين من أكشاك بيع الصحف في شارع الشانزليزيه كما أشعلوا النار في صناديق القمامة وأشياء أخرى في الشوارع.
ورشق محتجون شرطة مكافحة الشغب بالحجارة وسط السحب الناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع أمام قوس النصر في باريس الذي تعرض لتخريب في ذروة الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول.
واعتقلت الشرطة أكثر من 150 محتجا بحلول مساء اليوم في حين قام بعض المتظاهرين بنهب متاجر في الشانزليزيه وسلب مطعم راق في المنطقة.
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