غرق واحدة من أهم القواعد الجوية الأمريكية (فيديو)

غمرت المياه واحدة من أهم القواعد التابعة لسلاح الجو الأمريكي بالقرب من مدينة أوماها، بسبب الارتفاع الحاد في منسوب المياه في نهر ميسوري.

ووفقا لموقع "The Drive"، توجد داخل القاعدة أغلى الطائرات الاستطلاعية الأمريكية قيمة.

Just flew into @OMAairport and this is raw video I took from the south side. You can see how close it is to @Offutt_AFB Lots of water and damage down this way too. God bless. @WOWT6News @KETV @WeatherNation @weatherchannel @NWSOmaha pic.twitter.com/D6yIT1BQOx — Omaha Weather (@OmahaWXStorms) March 17, 2019

وفي الوقت الحالي، غمرت المياه بالكامل تقريبا مدرج القاعدة، والآن يتم إجلاء الطائرات من هناك إلى مكان آمن. ووفقا للبيانات الأولية، فقد تلفت بعض الطائرات ومن المستحيل إنقاذها.

وقد تم إمداد القاعدة بسياج، ارتفاعه حوالي متر ونصف المتر وطول 225 مترا لحماية مبنى القاعدة من الفيضانات.