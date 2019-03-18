الشرطة الهولندية تعلن القبض على منفذ اعتداء أوتريخت وتحدد جنسيته

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على مطلق النار بمحطة للترام في مدينة أوتريخت وسط البلاد.

أمستردام — سبوتنيك. وقال رئيس عمليات الشرطة بوسط هولندا، روب فان بري، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بلدية أوتريخت، إنه تم القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو تركي الأصل ويدعى، غوكمن تانيس".

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW رئيس الوزراء الهولندي: لا نستبعد الدافع الإرهابي وراء هجوم أوتريخت

وكان رئيس بلدية أوتريخت قال إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت بوسط البلاد.

وأفادت "رويترز" نقلا عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن رئيس بلدية أوتريخت أعلن أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون بحادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد.

وذكرت الشرطة الهولندية اليوم أنها تبحث عن رجل من أصل تركي يبلغ من العمر 37 عاما يدعى جوكمان تانيس.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، رجح وجود دافع إرهابي وراء حادث إطلاق النار في أوتريخت.