الشرطة الهولندية تعلن القبض على منفذ اعتداء أوتريخت وتحدد جنسيته

أمستردام — سبوتنيك. وقال رئيس عمليات الشرطة بوسط هولندا، روب فان بري، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بلدية أوتريخت، إنه تم القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو تركي الأصل ويدعى، غوكمن تانيس".
وأفادت "رويترز" نقلا عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن رئيس بلدية أوتريخت أعلن أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون بحادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد.
وذكرت الشرطة الهولندية اليوم أنها تبحث عن رجل من أصل تركي يبلغ من العمر 37 عاما يدعى جوكمان تانيس.
وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، رجح وجود دافع إرهابي وراء حادث إطلاق النار في أوتريخت.
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