أردوغان: الإعلام الغربي يتعامل مع "هجوم نيوزيلندا" بـ"أسلوب خبيث"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الإعلام الغربي يتعامل مع "هجوم نيوزيلندا" بـ"أسلوب خبيث".

وتساءل أردوغان : "هل صدر أي صوت من أوروبا حيال الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا"، مضيفا: "كلا… الإعلام الغربي يتعاطى مع الموضوع بأسلوب خبيث"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الاثنين.

ولفتت الوكالة إلى قول أردوغان: "خمسون مسلما يسقطون شهداء، وأقصى عقوبة هي 15 عاما، هل يعقل هذا؟ هل هذا أمر يمكن قبوله".

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين، الجمعة الماضي 15 مارس/ آذار.

وعلى خلفية الحادثة، تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.

#عاجل | الرئيس #أردوغان: هل صدر أي صوت من أوروبا حيال الهجوم الإرهابي في #نيوزيلندا؟ كلا.. الإعلام الغربي يتعاطى مع الموضوع بأسلوب خبيث — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2019

ومثل المتهم، وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزئية في كرايس تشيرش، التي أمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من أبريل/ نيسان.

#عاجل | الرئيس #أردوغان: خمسون مسلمًا يسقطون شهداء، وأقصى عقوبة هي 15 عامًا. هل يُعقل هذا؟ هل هذا أمر يمكن قبوله؟ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2019

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي، في حادثة إطلاق النار على مسجدين.