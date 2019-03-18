روسيا تدعو أوروبا و"الناتو" للاعتراف باختيار سكان شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تدعو دول أوروبا و"الناتو" عدم الانخراط في العمل السياسي والاعتراف باختيار سكان شبه الجزيرة في الذكرى السنوية الخامسة لعودتها إلى روسيا.

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الاثنين "نتمنى أن يتوقف الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" عن الانخراط في السياسة والاستماع إلى صوت سكان القرم في النهاية".

وتابع البيان "حان الوقت للاعتراف بالخيار الديمقراطي، الذي اتخذه شعب القرم وسيفاستوبول وللاهتمام بالتغييرات الإيجابية في حياتهم داخل روسيا، كما فعل العديد من الممثلين غير الملتزمين للدوائر العامة والسياسية في الدول الغربية".

وأكد البيان على أن "الذكرى السنوية الخامسة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا هي سبب وجيه لذلك".