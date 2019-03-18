أردوغان يعلن عن عملية مشتركة مع إيران

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده نفذت عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد "حزب العمال الكردستاني" على الحدود، وهي العملية التي نفت إيران مشاركتها فيها سابقا.

وقال أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "7 التركية" إننا "بحثنا مع إيران تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني وبعد هذه المباحثات تم تنفيذ عملية مشتركة هذه الليلة والعمليات المشتركة مع إيران ستستمر".

© AFP 2018 / Atta Kenare إيران تكشف حقيقة تنفيذها عمليات عسكرية على الحدود التركية

وأضاف الرئيس التركي "لم يتم بعد الإعلان عن نتائج العمليات وعدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم".

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة "حزب العمال الكردستاني" بأنه جماعة إرهابية.

وكانت تركيا قد أعلنت، في 6 مارس/ آذار، أنها ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني".

وقال وزير الداخلية التركي "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".