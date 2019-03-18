استخدام تقنية حديثة لمعالجة الأورام السرطانية في إيران

توصلت إيران إلى إنجاز علمي متقدم في مجال معالجة الخلايا السرطانية، وذلك باستخدام تكنولوجيا متطورة تعتمد على تقنية العلاج الإشعاعي المتقدم للقضاء على الأورام.

تمكنت جامعة بهشتي للعلوم الطبية في طهران عبر التجارب والدراسات العلمية التي قامت بها من التوصل إلى استخدام تقنية العلاج الإشعاعي المتقدم لمعالجة السرطان بنجاح وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

© Sputnik . Andrey Reznitshenko إيران تعلن عن بناء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في بوشهر

وقال عضو الهيئة التدريسية لجامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية مير أحمد موسوي زاده إن إيران توصلت عبر البحوث والدراسات العلمية والطبية إلى إنجازات مهمة، نتج عنها التوصل إلى استخدام أسلوب علاجي حديث يسمى الحزم الإشعاعية بأحجام معدلة (VMAT).

وقال موسوي "إن استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة جعل من الممكن العلاج وفق جرعات مناسبة للغاية في وقت قصير".

وبيّن أن استخدام حزم من الإشعاعات العلاجية وفق توجيه جهاز الأشعة المقطعية (CT scan) يتيح لفرق العلاج تسليط حجم كبير من الأشعة على الأورام بزاوية 360 وذلك في وقت قصير ودون إلحاق أي ضرر بالمريض.

وأضاف موسوي أن تلك التقنية تساهم في مرونة توزيع الجرعات الخاصة بالمرضى بالإضافة إلى خفض المضاعفات على الأنسجة السليمة في الجسم والتحكم في الأورام الخبيثة كما أن هذا الانجاز منح فرصا جديدة بفضل استخدام هذه الأساليب الطبية الحديثة.

وأكد أنه تم توفير أحدث جيل من تقنيات التحكم الرقمي لأجهزة التعجيل الطبية في العلاج الإشعاعي الهادف والمعدل والتي تتمتع بقابلية تصوير الأورام السرطانية وما يحيط بها من الأنسجة مؤكداً الحفاظ على سلامة المريض خلال إجراء العمليات الطبية.

وتابع موسوي أن إيران باتت ضمن مصافي الدول المتطورة في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة والمختصة في علاج الأورام السرطانية، حيث ينم استخدام أجهزة تعجيل طبية حديثة وذات دقة متناهية تعتمد على استخدام الحزم الإشعاعية بأحجام معدلة أتاحت للمختص التحكم الكترونيا في منطقة الورم وما يحيط بها من الأنسجة السليمة كما أنها زادت من معدلات نجاح العلاج بفضل الاستهداف المركز للورم بالأشعة، كـ "3 DCRTوIMR و IGRT".