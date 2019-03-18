نائب الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي إعادة إعمار العراق

ناقش مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وإعادة إعمار البلاد بعد هزيمة "داعش".

© REUTERS / JONATHAN ERNST محلل سياسي عراقي: أمريكا تحاول عزل نفوذ إيران الاقتصادي في العراق

واشنطن — سبوتنيك. صرح البيت الأبيض ببيان "تحدث نائب الرئيس مايك بنس مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، وناقش الزعيمان فرص زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك استمرار التعاون في مجال تعزيز الكفاءة المهنية لقوات الأمن والنمو الاقتصادي".

بالإضافة إلى ذلك، "رحب نائب الرئيس بنس خلال المحادثة بالأنباء المتعلقة باتفاقيات العراق الاقتصادية والتجارية الأخيرة مع الأردن والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى المنطقة كجزء من خطوات مهمة لإعادة دمج العراق في المنطقة بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي".