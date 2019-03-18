الرئيس المكسيكي يطمئن المستثمرين في مجال النفط

ودعا لوبيز أوبرادور، في الوقت نفسه، الشركات التي لديها هذه العقود إلى الاستثمار بشكل أكثر نشاطًا في هذه الصناعة، نظرًا لأن حجم هذه الاستثمارات غير كافٍ حتى الآن.
وتمكن المستثمرون الأجانب من الوصول إلى صناعة النفط المكسيكية نتيجة لإصلاح الطاقة الذي بدأ في عام 2013، ومن بين اللاعبين الأجانب في المكسيك شركة "لوك أويل" الروسية وغيرها.
ومن المقرر أن يناقش الكونجرس المكسيكي خطة التنمية الوطنية 2019-2024، والتي تهدف إلى تحسين الرفاهية لدى عموم الطيف الاجتماعي ومكافحة الفساد، في 30 إبريل/ نيسان المقبل.
واستند لوبيز أوبرادور، الذي تولى منصبه في ديسمبر من العام الماضي، في حملته الانتخابية على برنامج حول محاربة الفساد والفقر كوسيلة للحد من الجريمة وتهريب المخدرات، ووعد أوبرادور بتغيير "عميق وجذري" في المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية.
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