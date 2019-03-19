الرئيس الأوكراني: نتفهم الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، يوم الاثنين أن كييف لن تهاجم أي بلد، فضلا عن كونها غير مهتمة بأراضي واقعة خارج حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.

كييف — سبوتنيك. وقال بوروشينكو في برنامج "حرية التعبير" على القناة التلفزيونية "إس تي في": "هل يمكننا أن نقف اليوم مكتوفي الأيدي عندما يكون لدينا تقنيات صاروخية وخبراء مختصين، اليوم لدينا عدوان وتصرفاتنا ستكون غير مسؤولة إذا لم نحسن تقنياتنا الصاروخية التي ستدرج في الخدمة، فضلا عن توسيع مداها ودقتها".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "لن نهاجم أحد، هذا موقفي المبدئي، وليسوا مهتمين بأي قطعة أرض خارج حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا".

مشيرا إلى أن أوكرانيا تلتزم بوضوح بجميع شروط معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بينما اتهم روسيا بعدم الامتثال لهذه المعاهدة.

© Sputnik . Valeriy Melnikov أزاروف: بوروشينكو جلب الفقر لأوكرانيا حتى أصبحت أفقر دولة في أوروبا

وتابع بوروشينكو ، "الولايات المتحدة أعلنت بوضوح اليوم أن روسيا انسحبت فعليًا من هذه المعاهدة والمخاطر الذي ستسببه للأمن العالمي إذا التزمت جميع دول العالم بهذه المعاهدة بينما روسيا ستواصل تحسين تقنياتها الصاروخية وإجراء الاختبارات بانتهاكها للمعاهدة".

وختم بأن كييف "تتفهم" رد الفعل الأمريكي بالانسحاب من المعاهدة.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة يوم 1 شباط/فبراير، رسمياً الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 شباط/فبراير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وبأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

ونددت روسيا بقرار الولايات المتحدة قائلة، إنها جزء من "استراتيجية" واشنطن للتنصل من التزاماتها الدولية. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخراً، أن بلاده ترد على قرار واشنطن بالمثل وتقوم بتعليق مشاركتها في هذه المعاهدة. وأشار بوتين إلى أنه ينبغي على روسيا ألا تنجر إلى سباق تسلح باهظ التكاليف بالنسبة لموسكو، وهي لن تنجر إليه. موضحا أن كافة الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا في مجال نزع السلاح تبقى مطروحة على الطاولة والأبواب مفتوحة، إلا أنه طالب في الوقت ذاته بعدم الشروع بمبادرة لمفاوضات حول هذه القضية مستقبلا.