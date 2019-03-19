البرازيل تسمح لأمريكا باستخدام قاعدتها الفضائية لإطلاق الصواريخ

وقعت البرازيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارية لإطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ من قاعدة" الكانتارا" الفضائية الواقعة على سواحل البرازيل الشمالية.

© AP Photo / Raysa Leite الجيش البرازيلي مستاء من تصريحات بولسونارو حول إقامة قاعدة أمريكية

بوينس إيرس — سبوتنيك. وقال الرئيس البرازيلي في بيان على "تويتر": "وقعت البرازيل والولايات المتحدة اتفاقية تسمح بالاستخدام التجاري لقاعدة "الكانتارا" الفضائية في ولاية مارانهاو".

وأضاف بولسونار: "تنص الاتفاقية على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ من هذا المركز الفضائي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المنطقة نفسها ستكون خاضعة لسلطات البرازيل ".

يذكر أن هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارته للولايات المتحدة.