مهاتير محمد: بعض الكيانات المملوكة للدولة قد يتم "تسييلها"

وألقى مهاتير باللوم على الحكومة السابقة لنجيب عبد الرزاق في تكبيل ماليزيا بديون والتزامات تزيد عن تريليون رنجيت (245.52 مليار دولار).
وأبلغ مؤتمرا للمستثمرين في كوالالمبور أن شركات مرتبطة بالحكومة قد تفصل حصص ملكية أيضا.
وقال: "المبادئ الرئيسية التي توجه تسييل أي من أصولنا هو أن البيع أو التسييل يجب ألا يتم أبدا بأسعار بخسة، وأي بيع للأسهم، وتسييل لأصول، وعطاءات أو أي إجراءات ستتم بأسلوب منظم".
لكنه لم يحدد شركات بعينها أو إطارا زمنيا للخطة.
كان صندوق خزانة ناشونال للثروة السيادية أعلن عن استراتيجية جديدة هذا الشهر، قائلا إنه يجهز ليصبح "مزودا حقيقا للعائد على الأمد الطويل" للحكومة عبر استثماراته التجارية.
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