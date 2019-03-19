إجلاء 40 شخصا من محيط مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل بسبب بلاغ عن قنبلة

أعلنت السلطات البلجيكية حالة التأهب وأجلت 40 شخصا من محيط مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل بعد تلقى بلاغ يفيد بوجود قنبلة.

أمستردام —سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لوسواغ" الهولندية إن "شركة في محيط مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل تلقت اتصالا هاتفيا يفيد أن قنبلة ستنفجر في المكان".

Street in heart of Brussels EU quarter closed during bomb scare. Britain's embassy to the EU is on the street which has been cordened off. Staff not at liberty to comment. pic.twitter.com/DJnNTIbFYt — James Crisp (@JamesCrisp6) March 19, 2019

وأضافت الصحيفة أن "الشرطة أجلت 40 شخصا من المحيط، وتم رفع حالة التأهب وفرض طوق أمني حول المنطقة".